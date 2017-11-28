НЬЮ-ДЕЛИ, 28 ноя — РИА Новости, Евгений Орел. Договоренность о прекращении протестов, достигнутая накануне между правительством Пакистана и лидерами местных религиозных активистов, продемонстрировала "катастрофическую неспособность" властей страны к решению подобных проблем. С таким утверждением выступили во вторник наиболее влиятельные пакистанские СМИ. По их мнению, вне зависимости от мотивов, своим решением государство признало право за радикально настроенными слоями населения право диктовать свою волю и безнаказанно создавать угрозу общественному порядку в стране.

До вчерашнего дня в Исламабаде на протяжении более чем недели проходили массовые протесты. Поводом для них послужило решение властей внести поправки в закон о выборах, что спровоцировало недовольство в рядах радикально настроенных мусульман. В частности, изменения затронули текст присяги, приносимой депутатами парламента. Из текста был убран тезис о том, что пророк Мухаммед является последним из пророков. Таким образом был подвергнут сомнению, по мнению протестующих, "окончательный характер" мусульманского вероучения.

Консерваторы расценили эти поправки как святотатство и объявили сидячую забастовку в столичном районе Файзабад. В полночь на 25 ноября истек срок ультиматума властей, согласно которому активисты должны были прекратить протест. На следующее утро полиция начала силовой разгон. Вскоре спонтанные манифестации в поддержку демонстрантов в Исламабаде вспыхнули в большинстве крупных городов страны.

Согласно последним данным, жертвами продолжавшихся более двух суток столкновений в пакистанской столице стали 10 человек, еще сотни получили ранения. Около 100 пострадавших — сотрудники полиции и бойцы спецподразделений. Парализовав движение и работу ключевых государственных институтов в Исламабаде, протестующие требовали отставки министра юстиции Захида Хамида, одного из главных авторов скандальной инициативы о поправках в закон о выборах. В понедельник Хамид добровольно покинул свой пост, объяснив свое решение желанием "вывести страну из сложившейся критической ситуации". Сразу же после этого религиозные активисты согласились прекратить протестную деятельность.

Сокрушительный удар

В соответствии с мировым соглашением, заключенным накануне между демонстрантами и властями страны, правительство обязуется в течение 30 дней обнародовать анализ поправок к закону о выборах, послуживших главной причиной массовых протестов. Согласно договоренности, все лица, причастные к данной инициативе, понесут наказание в соответствии с действующим законодательством страны. В документе также содержится пункт, согласно которому все участники протестных акций, арестованные после 6 ноября 2017 года, будут отпущены на свободу. Уголовные дела против них также будут закрыты.

Комментируя данное соглашение, редакция одной из наиболее влиятельных англоязычных газет Пакистана Dawn опубликовала материал под заголовком "Капитуляция". В нем руководство издания заявило, что сделка властей с радикалами является "настолько унизительной, что разум немеет, а сердце проваливается". "Эта договоренность стала сокрушительным ударом по моральному облику властей и всех государственных институтов, — пишет Dawn. — Государство передало свою власть толпе, которая грозилась сжечь страну".

В обмен на отставку главы минюста страны лидеры протестующих из числа наиболее консервативных мусульман согласились не выносить фетву, или исламское религиозное постановление, против министра. В противном случае его жизнь и безопасность в стране, 96% которого составляют мусульмане различного толка, оказалась бы под серьезной угрозой.

В своем материале редакция газеты высказала мнение, что эти события стали опасным прецедентом, последствия которого будут ощущаться в Пакистане на протяжении еще долгого времени. "Как такая катастрофа могла обрушиться на Пакистан? Очевидно, что чудовищная некомпетентность и трусость (руководства страны и армии) послужила тому причиной", — пишет Dawn.

Безоговорочная капитуляция

К схожему выводу пришло руководство другого англоязычного издания — Express Trubune. В опубликованной им статье под названием "Время проводить реформы" говорится: "Сказать, что это был не лучший час для правительства, было бы заметным преуменьшением. Практически все политические комментаторы едины во мнении: то, как власти подошли к разрешению этой ситуации, иначе как катастрофой не назовешь".

В свою очередь, руководство газеты Nation в своем материале "Гибель мечты" заявило, что "никогда прежде за всю политическую историю Пакистана правительство не шло так открыто на поводу у вандализма, не подчинялось приказам и злоупотреблениям внепарламентской группировки, как это произошло в Файзабаде". "Мы должны быть честны: это были не переговоры, это была безоговорочная капитуляция. Пусть не будет сомнений в том, что последствия этого прецедента дадут о себе знать пакистанскому обществу в предстоящие годы", — сказано в редакционной статье.

Многие СМИ также раскритиковали правительство страны за решение закрыть уголовные дела против активистов, несмотря на то, что насильственные действия совершались обеими сторонами конфликта. "Правительство пошло на поводу у демонстрантов, отпустив их на свободу, несмотря на примененное ими насилие", — говорится в материале интернет-портала News. — "Все, что связано с этим печальным эпизодом, начиная с того момента, когда мирный протест вылился в свою нынешнюю форму, лишь усиливает те страхи, которые мы, а также весь мир, испытывает по отношению к Пакистану и к серьезности его намерений в борьбе с терроризмом.

Широкое распространение в популярных соцсетях Пакистана получило видео, в котором офицер пакистанской гвардии раздает демонстрантам конверты, содержащие обещанную правительством компенсацию за причиненный ущерб. "Вне зависимости от того, стало данное решение следствием отчаяния или страха, результат состоит в том, что государство признало за головорезами и фанатиками право издавать религиозные указы, которые могут оборачиваться риском для жизни граждан и общественного порядка", — прокомментировало данный эпизод издание Dawn.