РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

"Это капитуляция!": СМИ в Пакистане критикуют власть за сделку с радикалами

13:3928.11.2017
0340
© Flickr / Muzaffar BukhariИсламабад. Пакистан. Архивное фотоИсламабад. Пакистан. Архивное фото
© Flickr / Muzaffar Bukhari

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 ноя — РИА Новости, Евгений Орел. Договоренность о прекращении протестов, достигнутая накануне между правительством Пакистана и лидерами местных религиозных активистов, продемонстрировала "катастрофическую неспособность" властей страны к решению подобных проблем. С таким утверждением выступили во вторник наиболее влиятельные пакистанские СМИ. По их мнению, вне зависимости от мотивов, своим решением государство признало право за радикально настроенными слоями населения право диктовать свою волю и безнаказанно создавать угрозу общественному порядку в стране.

Активист во время столкновения с полицией в Исламабаде. 25 ноября 2017
© REUTERS / Stringer
СМИ: религиозные активисты в Исламабаде согласились прекратить протесты
До вчерашнего дня в Исламабаде на протяжении более чем недели проходили массовые протесты. Поводом для них послужило решение властей внести поправки в закон о выборах, что спровоцировало недовольство в рядах радикально настроенных мусульман. В частности, изменения затронули текст присяги, приносимой депутатами парламента. Из текста был убран тезис о том, что пророк Мухаммед является последним из пророков. Таким образом был подвергнут сомнению, по мнению протестующих, "окончательный характер" мусульманского вероучения.

Консерваторы расценили эти поправки как святотатство и объявили сидячую забастовку в столичном районе Файзабад. В полночь на 25 ноября истек срок ультиматума властей, согласно которому активисты должны были прекратить протест. На следующее утро полиция начала силовой разгон. Вскоре спонтанные манифестации в поддержку демонстрантов в Исламабаде вспыхнули в большинстве крупных городов страны.

Согласно последним данным, жертвами продолжавшихся более двух суток столкновений в пакистанской столице стали 10 человек, еще сотни получили ранения. Около 100 пострадавших — сотрудники полиции и бойцы спецподразделений. Парализовав движение и работу ключевых государственных институтов в Исламабаде, протестующие требовали отставки министра юстиции Захида Хамида, одного из главных авторов скандальной инициативы о поправках в закон о выборах. В понедельник Хамид добровольно покинул свой пост, объяснив свое решение желанием "вывести страну из сложившейся критической ситуации". Сразу же после этого религиозные активисты согласились прекратить протестную деятельность.

Сокрушительный удар

В соответствии с мировым соглашением, заключенным накануне между демонстрантами и властями страны, правительство обязуется в течение 30 дней обнародовать анализ поправок к закону о выборах, послуживших главной причиной массовых протестов. Согласно договоренности, все лица, причастные к данной инициативе, понесут наказание в соответствии с действующим законодательством страны. В документе также содержится пункт, согласно которому все участники протестных акций, арестованные после 6 ноября 2017 года, будут отпущены на свободу. Уголовные дела против них также будут закрыты.

Исламабад, Пакистан. Архивное фото
© AP Photo / Anjum Naveed
СМИ: оппозиция требует отставки премьера и главы МВД Пакистана
Комментируя данное соглашение, редакция одной из наиболее влиятельных англоязычных газет Пакистана Dawn опубликовала материал под заголовком "Капитуляция". В нем руководство издания заявило, что сделка властей с радикалами является "настолько унизительной, что разум немеет, а сердце проваливается". "Эта договоренность стала сокрушительным ударом по моральному облику властей и всех государственных институтов, — пишет Dawn. — Государство передало свою власть толпе, которая грозилась сжечь страну".

В обмен на отставку главы минюста страны лидеры протестующих из числа наиболее консервативных мусульман согласились не выносить фетву, или исламское религиозное постановление, против министра. В противном случае его жизнь и безопасность в стране, 96% которого составляют мусульмане различного толка, оказалась бы под серьезной угрозой.

В своем материале редакция газеты высказала мнение, что эти события стали опасным прецедентом, последствия которого будут ощущаться в Пакистане на протяжении еще долгого времени. "Как такая катастрофа могла обрушиться на Пакистан? Очевидно, что чудовищная некомпетентность и трусость (руководства страны и армии) послужила тому причиной", — пишет Dawn.

Безоговорочная капитуляция

К схожему выводу пришло руководство другого англоязычного издания — Express Trubune. В опубликованной им статье под названием "Время проводить реформы" говорится: "Сказать, что это был не лучший час для правительства, было бы заметным преуменьшением. Практически все политические комментаторы едины во мнении: то, как власти подошли к разрешению этой ситуации, иначе как катастрофой не назовешь".

Пакистанские солдаты и сотрудники полиции. Архивное фото
© AP Photo / Anjum Naveed
В Пакистане полиция задержала десятки человек в ходе протестов в Исламабаде
В свою очередь, руководство газеты Nation в своем материале "Гибель мечты" заявило, что "никогда прежде за всю политическую историю Пакистана правительство не шло так открыто на поводу у вандализма, не подчинялось приказам и злоупотреблениям внепарламентской группировки, как это произошло в Файзабаде". "Мы должны быть честны: это были не переговоры, это была безоговорочная капитуляция. Пусть не будет сомнений в том, что последствия этого прецедента дадут о себе знать пакистанскому обществу в предстоящие годы", — сказано в редакционной статье.

Многие СМИ также раскритиковали правительство страны за решение закрыть уголовные дела против активистов, несмотря на то, что насильственные действия совершались обеими сторонами конфликта. "Правительство пошло на поводу у демонстрантов, отпустив их на свободу, несмотря на примененное ими насилие", — говорится в материале интернет-портала News. — "Все, что связано с этим печальным эпизодом, начиная с того момента, когда мирный протест вылился в свою нынешнюю форму, лишь усиливает те страхи, которые мы, а также весь мир, испытывает по отношению к Пакистану и к серьезности его намерений в борьбе с терроризмом.

Широкое распространение в популярных соцсетях Пакистана получило видео, в котором офицер пакистанской гвардии раздает демонстрантам конверты, содержащие обещанную правительством компенсацию за причиненный ущерб. "Вне зависимости от того, стало данное решение следствием отчаяния или страха, результат состоит в том, что государство признало за головорезами и фанатиками право издавать религиозные указы, которые могут оборачиваться риском для жизни граждан и общественного порядка", — прокомментировало данный эпизод издание Dawn.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена