ОБСЕ готова направить новый патруль в Донбасс при гарантии безопасности

ВЕНА, 28 ноя — РИА Новости. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ следят за обстановкой в деревне Травневое в районе Горловки и намерены направить дополнительный патруль при предоставлении гарантий безопасности от сторон в Совместном центре по контролю и координации в Донбассе, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе миссии.

Ранее заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что представители миссии ОБСЕ до сих пор не посетили занятые украинскими силовиками населенные пункты в нейтральной зоне под Горловкой. Украинские СМИ также сообщили, что подразделения ВСУ (вооруженные силы Украины) вошли в два села в нейтральной зоне в Донбассе — Травневое и Гладосово.

"Мы планируем дополнительное патрулирование, как только обе стороны в Совместном центре по контролю и координации будут содействовать предоставлению необходимых гарантий безопасности, и подъездные пути к деревням — очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов", — говорится в сообщении.

В настоящее время, как следует из ежедневного отчета СММ за 27 ноября, миссия проверяет сообщения о дислокации украинских военных в Травневое в 51 километре к северо-востоку от Донецка. Пенсионерка из Новолуганского рассказала наблюдателям, что 21-22 ноября в Травневое вошли члены батальона "Айдар" Вооруженных сил Украины и 54-й бригады, а еще ранее, вечером 14 ноября автобус с рабочими, возвращавшимися в Травневое из свинокомплекса в Новолуханском, не смог попасть к месту назначения из-за запрета командира ВСУ на КПП около Доломитного. В результате, по ее словам, часть рабочих вернулась домой через другой КПП в Майорске, но большинству пришлось остаться в Новолуганском. По данным той же пенсионерки, электроснабжение Травневого было прекращено с 14 ноября и жители деревни, в основном, пожилые не смогли покинуть деревню, чтобы купить продукты в соседнем контролируемом бойцами самопровозглашенной Донецкой народной республикой Холмовском.

Информацию о размещении "Айдара" в Травневом подтвердил и солдат на КПП около Доломитного, который представился служащим батальона и сообщил, что его подразделение 22 ноября перебралось в Травневое и теперь контролирует его. Кроме того, наблюдатели СММ общались по телефону с четырьмя жителями Травневого и жительницей Новолуханского, которые рассказали о присутствии "Айдара" в деревне и отсутствии света и нарушении водоснабжения с 16 ноября. Член Новолуханского сельского совета также сообщила наблюдателям, что с 26 ноября в Гладосове не было электричества, но с 27 ноября дорога между Травневым, Гладосовым и Холмовским была вновь открыта для пешеходов после перекрытия с 22 ноября, добавляется в отчете.