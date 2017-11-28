Власти ДНР отвергли обвинения Киева в обстреле поселков в Донбассе

ДОНЕЦК/КИЕВ, 28 ноя — РИА Новости. Киевская сторона в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня в Донбассе заявила, что ополченцы во вторник обстреливают населенные пункты Травневое и Гладосово в Донецкой области; власти ДНР заявили, что обстрелы ведутся с позиций украинских силовиков и призвали не верить "лживым сообщениям".

Накануне оперативное командование ДНР заявляло о взятии под контроль украинскими силовиками находящихся в нейтральной зоне населенных пунктов Гладосово и Травневое, расположенных в районе Горловки. Украинские военные подтвердили этот факт и отметили, что в субботу эти села посетят наблюдатели СММ ОБСЕ. Командование ДНР, ссылаясь на данные разведки, сообщило, что силовики, угрожая оружием, препятствуют общению мирных жителей и наблюдателей.

"Украинская сторона СЦКК сообщает… НЗФ ОРДО (незаконные вооруженные формирования отдельных районов Донецкой области — ред.) начали обстрелы населенных пунктов Травневое и Гладосово (Донецкой области)", — говорится в сообщении пресс-центра штаба военной операции в Facebook.

Как отмечается, киевская сторона в СЦКК расценивает такие обстрелы как провокации с целью дискредитации силовиков и недопущения наблюдателей СММ ОБСЕ и представителей миссии ООН в эти населенные пункты.

Замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, в свою очередь, что разведка ДНР "получила достоверные данные об обстреле вчера бригадной артиллерийской группой… мотопехотного батальона "Легион" 54 бригады района Травневого… в результате "дружественного" обстрела получили ранения шесть грузинских наемников".

"Важно отметить, что присутствующие в данном районе украинские СМИ могут по команде из штаба АТО переложить ответственность за обстрел с позиций подразделений ВСУ на армию ДНР. Призываем к таким лживым сообщениям, если они появятся, относиться скептически", — заключил он.

Представитель оперативного командования ДНР заявил РИА Новости, что ополченцы соблюдают режим прекращения огня. "Обстрелов данных населенных пунктов с нашей стороны не вилось. Вероятно, это может быть связанно со вчерашним самообстрелом", — сказал он.