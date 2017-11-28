Кениата во второй раз принял присягу президента Кении

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Действующий президент Кении Ухуру Кениата, победивший по результатам второго голосования на президентских выборах в октябре, во второй раз принял присягу главы государства, сообщает издание Daily Nation.

Церемония состоялась на стадионе в Найроби вместительностью 60 тысяч человек. Ранее сообщалось, что несколько тысяч человек пришли к месту инаугурации, чтобы посмотреть, как действующий глава государства принимает присягу. Для сдерживания толпы желающих полиция применила слезоточивый газ.

Выборы главы государства прошли в Кении 8 августа. По данным избиркома, победил действующий президент страны Ухуру Кениата, набрав 54,27% голосов. Его соперник Раила Одинга получил 44,74% голосов. После объявления результатов выборов в стране вспыхнули протесты, во время которых, по данным СМИ, были убиты до девяти человек. Кенийская оппозиция обвинила сотрудников органов правопорядка страны в убийстве более 100 человек.

Первого сентября верховный суд Кении по итогам обращения оппозиции постановил признать недействительными прошедшие в августе президентские выборы, аннулировать их результаты и провести новое голосование. Верховный суд счел, что выборы главы государства были организованы независимой избирательной комиссией не в полном соответствии с конституцией страны и сопровождались нарушениями. В связи с этим выборы были переназначены на 26 октября.

Как сообщила избирательная комиссия, на повторных выборах главы государства с 98% голосов вновь победил Ухуру Кениата. Председатель избирательной комиссии Вафула Чебукати заявил, что выборы были честными, свободными и заслуживающими доверие. Явка составила 38,84%. Лидер оппозиции Кении Раила Одинга отказался от участия в повторных выборах, которые он окрестил "фальшивыми". На прошлой неделе верховный суд Кении подтвердил победу Кениаты на повторных выборах президента. Согласно решению суда, по результатам голосования он был избран правомерно.