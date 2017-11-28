Волкер заявил о необходимости соглашения по Донбассу, которое устроит всех

КИЕВ, 28 ноя — РИА Новости. Спецпосланник госдепа США по Украине Курт Волкер считает, что стороны способны достичь соглашения по Донбассу, которое будет учитывать интересы всех.

"Мы можем достичь соглашения, которое будет служить интересам всех: Украины, России и также западного содружества", — сказал Волкер в интервью интернет-изданию "Левый берег", фрагмент которого транслировался в ходе экспертного круглого стола в Киеве во вторник.

По его словам, целью соглашения должна стать поддержка восстановления территориальной целостности Украины и внедрение политических шагов в соответствии с минскими соглашениями.