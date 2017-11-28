Спасатели нашли пятерых членов экипажа затонувшего на юге Китая сухогруза

ПЕКИН, 28 ноя – РИА Новости. Спасателям удалось вытащить из кабины пятерых членов экипажа затонувшего в понедельник на юге Китая грузового судна, говорится в сообщении управления по безопасности на море КНР.

ЧП произошло в ночь на понедельник в устье реки Чжуцзян в провинции Гуандун, когда сухогруз "Шуньцзиньлун", зарегистрированный в провинции Фуцзянь, столкнулся с грузовым судном "Цзиньцзэлунь" из провинции Цзянсу. В результате, зарегистрированное в провинции Цзянсу судно, перевозившее песок, затонуло. На его борту находились 14 членов экипажа, Ранее удалось спасти двух человек, еще 12 числились пропавшими без вести.

Сообщается, что моряки находились в кабине корабля. По их словам, остальные семь членов экипажа также заблокированы в кабине корабля и по-прежнему живы.

В спасательной операции задействованы около 300 человек, в том числе 20 дайверов.

По какой причине и по чьей вине произошло столкновение, пока неизвестно.