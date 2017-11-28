Названо слово года по версии онлайн-словаря Dictionary

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Онлайн-словарь английского языка Dictionary выбрал словом 2017 года слово "замешанный" (complicit), сообщается на сайте интернет-ресурса.

Как определяет словарь, слово complicit означает "быть вовлеченным в незаконное или сомнительное действие, особенно совместно с другими, быть соучастником или вовлеченным в противоправное действие". Также это слово имеет значение "на каком-либо уровне быть ответственным за что-то <…> даже косвенно".

По данным ресурса, число обратившихся к словарю за разъяснением значения слова "замешанный" выросло более чем на 11000% после апрельского интервью дочери президента США Иванки Трамп. Ведущий программы на телеканале CBS спросил Иванку об обвинениях в том, что "она и ее супруг Джаред Кушнер замешаны в действиях ее отца". Дочь президента ответила, что "если "быть замешанным" означает иметь желание быть силой добра и оказывать положительное влияние, то она замешана", а затем добавила, что не знает, что означает "быть замешанным".