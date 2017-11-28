АНКАРА, 28 ноя – РИА Новости. Нетрезвый сотрудник посольства Эфиопии в Анкаре, который стал виновником двух ДТП в турецкой столице, угрожал прибывшим на место происшествия полицейским начать войну с Турцией, сообщает газета Hurriyet.

По словам свидетелей происшествия, эфиопский дипломат находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Он сначала наехал на одну машину, потом врезался в мою… Он не согласился пройти тест на алкоголь и угрожал войной между Эфиопией и Турцией. Другие люди, которые стали свидетелями инцидента, также слышали, как он это сказал", — сказал Бурак Айядын, автомобиль которого пострадала при ДТП.