Адвокат: ГПУ завела дело по заявлению Януковича о госперевороте в 2014 году

КИЕВ, 28 ноя — РИА Новости. Генпрокуратура Украины возбудила дело по заявлению бывшего президента Виктора Януковича о государственном перевороте в 2014 году, заявил его адвокат Виталий Сердюк.
"Мы получили сообщение, что по этому заявлению Генпрокуратурой Украины зарегистрировано уголовное производство и начато досудебное расследование", — цитирует слова Сердюка его адвокатская фирма Aver lex.
По его словам, в своем заявлении экс-президент требует проверить причастность к государственному перевороту ряда высших должностных лиц, в том числе министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, мэра Киева Виталия Кличко, генпрокурора Юрия Луценко, спикера Верховной рады Андрея Парубия, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, экс-премьера Арсения Яценюка.
В феврале 2014 года Верховная рада отстранила Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко.