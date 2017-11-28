Адвокат: ГПУ завела дело по заявлению Януковича о госперевороте в 2014 году

КИЕВ, 28 ноя — РИА Новости. Генпрокуратура Украины возбудила дело по заявлению бывшего президента Виктора Януковича о государственном перевороте в 2014 году, заявил его адвокат Виталий Сердюк.

Ранее Янукович подал заявление в прокуратуру с требованием привлечь к уголовной ответственности ряд высших чиновников Украины, обвинив их в осуществлении госпереворота в 2014 году. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что генпрокуратура изучит заявление Януковича и "примет обоснованное законом решение".

"Мы получили сообщение, что по этому заявлению Генпрокуратурой Украины зарегистрировано уголовное производство и начато досудебное расследование", — цитирует слова Сердюка его адвокатская фирма Aver lex.

По его словам, в своем заявлении экс-президент требует проверить причастность к государственному перевороту ряда высших должностных лиц, в том числе министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, мэра Киева Виталия Кличко, генпрокурора Юрия Луценко, спикера Верховной рады Андрея Парубия, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, экс-премьера Арсения Яценюка.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.

В феврале 2014 года Верховная рада отстранила Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко.