Аваков заявил, что Минские соглашения "мертвы"

КИЕВ, 28 ноя — РИА Новости. Минские договоренности по урегулированию в Донбассе себя исчерпали, вместо них должны быть подписаны новые соглашения, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков во время национального экспертного форума "Украина: в стремлении к равновесию" во вторник.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). США не участвует в нем, но периодически этот вопрос поднимается. В Варшаве ранее также предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.

"Могут ли минские соглашения быть имплементированы как реальный механизм для достижения мира и разрешения конфликта? По моему глубокому убеждению, нет", — сказал Аваков, добавив, что минские соглашения на сегодня "мертвы".

Глава МВД считает, что возникла необходимость подписания новых соглашения.

"Я думаю, что должны быть следующие соглашения. Почему "минские"? Должны быть "венские", "парижские" или любые другие", — подчеркнул он.

По его словам, новые соглашения должны предполагать полный контроль над украинско-российской границей совместно с миротворцами ООН, введение украинских органов юстиции в Донбасс и проведение там выборов, а также амнистию для тех, кто не совершал тяжких преступлений, в частности убийств.