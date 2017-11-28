Иранская ядерная сделка находится под угрозой развала, заявил Лавров

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Россия считает, что иранская ядерная сделка находится под угрозой развала, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Под угрозой слома крупные договоренности, которые мы рассматриваем в качестве примера конструктивного многостороннего взаимодействия, имея в виду, в частности, ситуацию вокруг иранской ядерной программы", — сказал Лавров на собрании Российского совета по международным делам (РСМД).

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения с Ираном. Он отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Тегераном данных договоренностей. Трамп отметил, что если американские усилия по "улучшению" соглашения провалятся, то США выйдут из него.