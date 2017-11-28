В Бельгии отцепившийся моторный вагон без машиниста сбил четырех рабочих

БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости, Александр Шишло. Двое рабочих-путейцев погибли, еще двое получили тяжелые ранения в Бельгии в результате наезда на них неуправляемого моторного вагона электропоезда, сообщили РИА Новости в Национальном обществе железных дорог Бельгии.

Инцидент произошел в понедельник вечером в бельгийской Валлонии.

По предварительной информации, моторный вагон отцепился от пассажирского состава в момент совершения маневра по его буксировке. Набравший скорость полностью неуправляемый вагон проехал около 12 километров, сбив на своем пути четырех рабочих, а затем врезался в электричку, стоявшую на перроне железнодорожного вокзала города Лалувьер. В результате пятеро пассажиров получили легкие травмы.

Пострадавшим оказана экстренная медицинская помощь. Причины ЧП устанавливаются.