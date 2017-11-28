В шведском городе Упсала у здания полиции взорвался автомобиль

СТОКГОЛЬМ, 28 ноя – РИА Новости, Людмила Божко. Автомобиль взорвался в понедельник поздно вечером у здания полиции в городе Упсала недалеко от Стокгольма, пострадавших нет, один человек задержан по подозрению в причастности к инциденту, сообщает полиция города.

"В понедельник вечером в 23.10 у здания полиции в Упсале произошел взрыв. Имеются обстоятельства, которые указывают на то, что это нападение на полицию", — говорится в сообщении для прессы полиции Упсалы.

Взрыв произошел рядом с парковкой и зданием полиции, которые расположены по разным сторонам железнодорожных путей. По оценкам полиции, взрыв произошел в одной из машин, находившихся на парковке, и из-за этого пострадали несколько автомобилей, стоявших поблизости.

У места инцидента на момент взрыва находились полицейские, однако ни они, ни кто-либо другой не пострадали. Во вторник утром полиция сообщила, что задержала 20-летнего молодого человека по подозрению в причастности к инциденту.