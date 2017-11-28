Активисты Greenpeace проникли на французскую АЭС менее чем за десять минут

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Международная экологическая организация Greenpeace заявила на своей странице в Facebook, что ее активисты пробрались на атомную электростанцию Крюа во французском департаменте Ардеш.
Некоторые активисты взобрались на одно из бассейновых хранилищ отработанного ядерного топлива. Другие оставили на стенах цветные отпечатки рук в знак того, как легко попасть на территорию АЭС.
Компания EDF, управляющая французскими атомными объектами, подтвердила информацию о проникновении на АЭС. По ее данным, активистов немедленно зафиксировала служба безопасности, после чего их "перехватили" и "взяли под стражу" жандармы.
Французские экологи провели уже вторую подобную акцию за последние месяцы. В октябре они проникли на АЭС Каттеном и запустили оттуда салют, чтобы показать, как плохо защищены атомные предприятия.
Ранее Greenpeace опубликовала доклад, в котором предупредила об опасности атак на атомные станции Франции и Бельгии. Особую тревогу экспертов вызывает уровень защиты бассейнов с ядерными отходами — нападение на них может спровоцировать аварию.