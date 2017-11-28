МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Городской совет Вашингтона рассматривает предложение переименовать улицу около российского посольства в честь Бориса Немцова, сообщает телеканал Fox 5.
Мендельсон, объясняя свою позицию, заявил, что "жители Вашингтона поддерживают демократические принципы", а Немцов был "голосом свободы". Как сообщает телеканал, многие местные жители поддерживают такое обоснование, но большинство не уверены в необходимости самого переименования.
Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Политика застрелили в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.