В США хотят переименовать в честь Немцова улицу у посольства России

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Городской совет Вашингтона рассматривает предложение переименовать улицу около российского посольства в честь Бориса Немцова, сообщает телеканал Fox 5.

За переименование участка одной из главных транспортных артерий города Wisconsin Avenue выступает председатель городского совета Фил Мендельсон и член совета Мэри Шей. Согласно их предложению, часть улицы между двумя перекрестками получит название Boris Nemtsov Place.

Мендельсон, объясняя свою позицию, заявил, что "жители Вашингтона поддерживают демократические принципы", а Немцов был "голосом свободы". Как сообщает телеканал, многие местные жители поддерживают такое обоснование, но большинство не уверены в необходимости самого переименования.

Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Политика застрелили в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.