В Кремле надеются на участие США в реализации Минских соглашений

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Россия считает конструктивными попытки реанимировать процесс имплементации минских договоренностей по Украине, надеется, что США пройдут свою часть пути, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия видит конструктив в попытках каким-то образом реанимировать процесс имплементации минских договоренностей, и мы рассчитываем, что США здесь тоже свою долю пути пройдут. Потому что без этого координация будет практически невозможна", — сказа Песков РИА Новости, комментируя слова спецпредставителя госдепа США по Украине Курта Волкера.

Волкер ранее заявил, что президент Дональд Трамп хочет, чтобы Украина вернула себе обратно "свои территории", по его словам, "если мы планируем хоть какое-то улучшение отношения США и России, мы не хотим оставаться на том месте, где мы сейчас, мы бы хотели больше конструктива".