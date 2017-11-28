В Кремле надеются на участие США в реализации Минских соглашений

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Россия считает конструктивными попытки реанимировать процесс имплементации минских договоренностей по Украине, надеется, что США пройдут свою часть пути, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Волкер ранее заявил, что президент Дональд Трамп хочет, чтобы Украина вернула себе обратно "свои территории", по его словам, "если мы планируем хоть какое-то улучшение отношения США и России, мы не хотим оставаться на том месте, где мы сейчас, мы бы хотели больше конструктива".