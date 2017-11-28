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В мире

Волкер назвал ноябрьскую встречу с Сурковым "шагом назад"

10:5528.11.2017
(обновлено: 12:05 28.11.2017)
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CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Kurt Volker Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Архивное фотоСпецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Архивное фото
CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Kurt Volker

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Спецпосланник Госдепа США Курт Волкер дал большое интервью изданию Politico, в котором рассказал о ситуации в Донбассе, поставках летального оружия Киеву и отношениях с Москвой.

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© Фото : ЦВО МВД ЛНР
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По его словам, последние переговоры с помощником президента России Владиславом Сурковым по Украине стали "шагом назад".

Он добавил, что диалог вернулся "к исходному положению".

Волкер предположил, что это может быть связано не с ситуацией на Украине, а с тем, что на полях саммита АТЭС во Вьетнаме так и не состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Кроме того, он обвинил Россию в препятствовании нормализации отношений с США.

"Если мы планируем хоть какое-то улучшение отношений США и России, мы не хотим оставаться на том месте, где мы сейчас. Мы бы хотели больше конструктива", — сказал Волкер.

В свою очередь, сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление Волкера о встрече с Сурковым.

"Шагом вперед он назвал бы согласие Москвы с требованиями Киева. Такого шага пусть не ждет", — написал он в Twitter.

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в Киеве, Украина. 28 октября 2017
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Ранее в середине ноября Сурков и Волкер провели в Белграде переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе. Это была их третья встреча.

Первая прошла в августе в Минске, стороны тогда назвали ее очень полезной и конструктивной, намекнув на "свежие подходы" в урегулировании в Донбассе. Вторая — в октябре в Белграде, где, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, "состоялась сверка часов, обмен мнениями по нынешней ситуации".

О Донбассе

Говоря о ситуации на Украине, Волкер рассказал об ожиданиях Трампа. По его словам, американский лидер хочет, чтобы Киев вернул себе обратно "свои территории".

По его словам, чтобы это случилось, необходимо "увидеть прогресс на Украине". Дипломат отметил, что президент США это понимает.

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© РИА Новости / Сергей Аверин
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"Я знаю, услышав об этом от президента напрямую, что он хочет это сделать. Он хочет достичь мира. Он хочет увидеть эту ситуацию разрешенной", — подчеркнул Волкер.

О летальном оружии

Кроме того, в интервью Волкера спросили и о поставках летального оружия на Украину. По словам дипломата, такое решение пока не принято.

Как пишет Politico, Пентагон и Госдеп рекомендовали Трампу одобрить Киеву грант на 47 миллионов долларов для покупки летального оружия, включая противотанковые ракетные комплексы Javelin. Принципиального согласия на поставки Украине летального оружия пока не принято, сообщал ранее Белый дом.

Издание со ссылкой на несколько источников указывает, что Волкер находится в ряду тех, кто отстаивает необходимость поставок оружия.

Владимир Шаманов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Макаров
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"Я не вижу никаких аргументов, почему случай с Украиной должен быть особенным, почему мы не будем делать этого, особенно, когда они активно пытаются защитить свою территорию", — сказал он.

По его мнению, аргументы, что такие поставки приведут к эскалации конфликта, не являются весомыми.

Киев добивается у Вашингтона поставок летального оружия на протяжении трех лет. Сейчас США оказывают военную помощь Украине, но официально только в виде обмундирования, оборудования и обучения бойцов Нацгвардии.

Москва неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Против снабжения Киева оружием выступают и большинство европейских политиков.

Директор научно-исследовательского Института политической социологии Вячеслав Смирнов считает, что не только в Москве, но и в Вашингтоне опасаются поставок летального оружия на Украину.

"(Вашингтон — прим. ред.) опасается того, что оружие может оказаться не в зоне АТО, а на черном рынке, и американцы встретятся с ним где-нибудь в Сирии, Судане. Именно поэтому происходят задержки — Украина в этом смысле ненадежный партнер", — отметил эксперт.

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Выполнение Минских соглашений
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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
nikkore
Побольше бы таких "шагов назад"!
11:13
28.11.2017
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Дмитрий Зуев
То что устроили пендосы с подельниками в на Ближнем Востоке, это возврат к колониальным войнам 16-19вв. Так что заткнулись бы хором. Партнёры, мать их.
11:28
28.11.2017
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