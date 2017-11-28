В Макеевке спасли одного из горняков на шахте, где произошло обрушение

ДОНЕЦК, 28 ноя — РИА Новости. Один из горняков, застигнутый во время обрушения породы на шахте в Макеевке, спасен, судьба второго пока неизвестна, сообщили РИА Новости во вторник в МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее в ведомстве заявили, что на шахте "Ясиновская-Глубокая" в Макеевке в воскресенье вечером произошло обрушение породы, спасатели искали двух горняков, которые работали в шахте во время происшествия.

"На 05.00 установлена связь с одним из пострадавших, он спасен и доставлен в больницу. Судьба второго горняка пока неизвестна. Продолжаются аварийно-спасательные работы", — сказал представитель МЧС ДНР.

Город Макеевка расположен в непосредственной близости к Донецку. На данный момент его население составляет более 380 тысяч человек. На территории Макеевки находится шесть шахт и другие крупные промышленные предприятия.