МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Полиция Кении применила слезоточивый газ для сдерживания нескольких тысяч человек, пытающихся попасть на стадион, где состоится инаугурация Ухуру Кениаты, победившего по результатам повторного голосования на президентских выборах, сообщает телеканал NTV.

Несколько тысяч человек собрались у стадиона, чтобы увидеть, как действующий глава государства будет вновь приведен к присяге. Как ожидается, президент прибудет к месту инаугурации около 10 утра по местному времени (совпадает с мск). Вместимость стадиона составляет 60 тысяч мест, отмечает издание Daily Nation.

Выборы главы государства прошли в Кении 8 августа. По данным избиркома, победил действующий президент страны Ухуру Кениата, набрав 54,27% голосов. Его соперник Раила Одинга получил 44,74% голосов. После объявления результатов выборов в стране вспыхнули протесты, во время которых, по данным СМИ, были убиты до девяти человек. Кенийская оппозиция обвинила сотрудников органов правопорядка страны в убийстве более 100 человек.

Police use teargas to disperse crowds that are trying to force their way into Kasarani for #InaugurationKE. pic.twitter.com/OCV9iDJxcO — NTV Kenya (@ntvkenya) 28 ноября 2017 г.

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Первого сентября верховный суд Кении по итогам обращения оппозиции постановил признать недействительными прошедшие в августе президентские выборы, аннулировать их результаты и провести новое голосование.

Верховный суд счел, что выборы главы государства были организованы независимой избирательной комиссией не в полном соответствии с конституцией страны и сопровождались нарушениями. В связи с этим выборы были переназначены на 26 октября.

Как сообщила избирательная комиссия, на повторных выборах главы государства с 98% голосов вновь победил Ухуру Кениата. Председатель избирательной комиссии Вафула Чебукати заявил, что выборы были честными, свободными и заслуживающими доверие. Явка составила 38,84%. Лидер оппозиции Кении Раила Одинга отказался от участия в повторных выборах, которые он окрестил "фальшивыми". На прошлой неделе верховный суд Кении подтвердил победу Кениаты на повторных выборах президента. Согласно решению суда, по результатам голосования он был избран правомерно.

Police beat up people who attempted to force their way to gain entry in to Kasarani to attend #InaugurationKE. pic.twitter.com/TrzXytnCGY — NTV Kenya (@ntvkenya) 28 ноября 2017 г.

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