ВВС Турции уничтожили более 40 объектов РПК на севере Ирака

АНКАРА, 28 ноя – РИА Новости. Турецкие ВВС провели в ночь на вторник воздушную операцию на севере Ирака, уничтожив 41 объект запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщил турецкий генштаб.

"В ночь на 28 ноября самолеты ВВС Турции нанесли удары по объектам сепаратистской террористической организации (РПК) в районе Асос на севере Ирака. В результате авиаударов уничтожен 41 объект террористов, в том числе убежища, укрытия и туннели", — говорится в сообщении генштаба ВС Турции во вторник.

Отмечается, что после успешного проведения операции участвовавшие в ней истребители и беспилотники благополучно вернулись на свои базы.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.