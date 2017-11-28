Силовики более 25 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 28 ноя — РИА Новости. Украинские силовики более 25 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Накануне в ДНР заявляли, что силовики более 30 раз за сутки нарушили режим прекращения огня.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) 26 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 15 населенных пунктов республики, по которым применялись минометы различного калибра, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал представитель ведомства.

Как заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня, силовики выпустили по территории республики почти 50 мин за сутки. По его словам, на горловском направлении было выпущено 13 мин, донецком — восемь, мариупольском — 27 мин.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 393 единицы", — заявили в ведомстве.