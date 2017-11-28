Израильская полиция подтвердила гибель трех человек при взрыве в Тель-Авиве

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 ноя – РИА Новости. Израильская полиция подтвердила гибель трех человек при взрыве, который произошел в ночь на вторник в здании на южной окраине израильского города Тель-Авива.
"Некоторое время назад врачи констатировали смерть одного из пострадавших при взрыве. Всего жертвами инцидента стали три человека", — говорится в сообщении полицейской пресс-службы.
В службе скорой помощи уточнили, что тела двух погибших были найдены при разборе обломков здания. Еще четверо получили легкие ранения.
Ранее местные СМИ говорили о четырех погибших.
О причинах взрыва, который был слышен в центре Тель-Авива, власти пока не сообщают. Он произошел на улице Йефет, которая застроена в основном малоэтажными старыми домами.
Explosion and building collapse in Jaffa. Building totally consumed by flames. pic.twitter.com/fIFVo2P4jK— Jessi Satin (@JessSatin) 27 ноября 2017 г.