Израильская полиция подтвердила гибель трех человек при взрыве в Тель-Авиве

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 ноя – РИА Новости. Израильская полиция подтвердила гибель трех человек при взрыве, который произошел в ночь на вторник в здании на южной окраине израильского города Тель-Авива.

В одноэтажной постройке в Яффо, которая в результате загорелась и обрушилась, располагался хозяйственный магазин.

"Некоторое время назад врачи констатировали смерть одного из пострадавших при взрыве. Всего жертвами инцидента стали три человека", — говорится в сообщении полицейской пресс-службы.

В службе скорой помощи уточнили, что тела двух погибших были найдены при разборе обломков здания. Еще четверо получили легкие ранения.

Ранее местные СМИ говорили о четырех погибших.

О причинах взрыва, который был слышен в центре Тель-Авива, власти пока не сообщают. Он произошел на улице Йефет, которая застроена в основном малоэтажными старыми домами.