Террористы собирают деньги для беженцев-рохинджа, сообщили СМИ в Мьянме

БАНГКОК, 28 ноя – РИА Новости. Благотворительный фонд Al Rehmat Trust, принадлежащий базирующейся в Пакистане террористической организации Джаиш-э-Мухаммед (Jaish-e-Muhammed, JEM), собирает в мусульманских странах Южной и Юго-Восточной Азии средства для помощи беженцам-рохинджа, находящимся в Бангладеш, сообщает во вторник мьянманский новостной портал Mizzima.

В распоряжение портала попал экземпляр распространяемой фондом листовки с призывом жертвовать средства для помощи рохинджа, бежавшим из штата Ракхайн в Мьянме в пограничные районы Бангладеш, говорится в сообщении.

Издание сообщает, что фонд Al Rehmat Trust включен министерством финансов США в список организаций, оказывающих материальную поддержку терроризму. По сведениям американского минфина, фонд, выполняющий роль легальной организации прикрытия для Джаиш-э-Мухаммед, оказывал материальную поддержку исламским боевикам в Афганистане и Пакистане, в том числе, оплачивая участие иностранных бойцов-моджахедов в боевых действиях в обеих странах, пишет Mizzima. Фонд также осуществляет программу помощи семьям погибших и арестованных властями боевиков. В 2007 году фонд собирал деньги на деятельность организации "Худам-уль-Ислам". Под этим названием в то время действовала организация Джаиш-э-Мухаммед, сообщает портал. Кроме того, в прошлом фонд оказывал организованную помощь раненым бойцам движения "Талибан" в Афганистане, говорится в сообщении.

Более полумиллиона рохинджа (рохинья), этнических бенгальцев-мусульман, проживающих в штате Ракхайн в Мьянме, бежали в пограничные районы соседней Бангладеш за последние три месяца, после организованного нападения боевиков-рохинджа на мьянманские пограничные посты и воинские части, и масштабной ответной операции мьянманских военных.

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