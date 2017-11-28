Словацкий депутат пояснил, почему поддержал воссоединение Крыма с Россией

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Независимый словацкий депутат Петер Марчек объяснил Sputnik Česká republika, почему собирается поставить вопрос о признании законности воссоединения Крыма с Россией на голосование в парламенте.

Ранее он поддержал подобную инициативу оппозиции.

"Ради справедливости, чтобы нормализовать ситуацию, прекратить насилие и шантаж со стороны ЕС и Украины, которая стремится к интеграции и предала добрые отношения со славянскими народами за миску чечевичной похлебки от Запада", — пояснил депутат.

Он отметил, что тема признания Крыма и отмены санкций уже некоторое время обсуждается в словацком парламенте. "Мне пришло в голову, что это самое подходящее время, чтобы попытаться выступить с инициативой о признании Крыма частью России. Сейчас самое время узнать, кто из действующих политических партий в Словакии какой позиции придерживается", — добавил Марчек.

По его словам, местные СМИ "однобоко подают информацию людям, которые не имеют ни малейшего шанса узнать правду о проблемных аспектах украинско-русских отношений".

Марчек напомнил, что у Украины, Словакии и Венгрии остается нерешенный спор по поводу Подкарпатской Руси, которая когда была частью Великоморавской империи. На референдуме в 1991 году 78% жителей Закарпатья высказались за независимость от Украины и потребовало автономию, которую они до сих пор не получили. Периодически заявление по поводу региона делают власти Венгрии, "только Киев молчит и делает вид, что все в порядке", добавил депутат.

По его мнению, проблема Крыма не в референдуме 2014 года.

"У нее гораздо более долгая история. Ведь Крымский парламент еще в 1992 году принял "акт государственной независимости Крымской республики", но под жестким давлением Киева отозвал свое решение в обмен на расширение своих полномочий", — напомнил Марчек.

Он напомнил, что раньше многие словаки ездили в Крым и считают его русским.

"Сейчас большинство людей получают информацию от официальных проевропейских СМИ, которые часто имеют ярко выраженный характер <…> антироссийской пропаганды, разжигающей ненависть к "оккупантам из шестьдесят восьмого года", поэтому нужно открыто и объективно <…> говорить и о Крыме, и о нашем отношении к Российской Федерации", — резюмировал депутат.

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