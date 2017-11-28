Клуб "Валдай" представил три прогноза развития Азии

СЕУЛ, 28 ноя — РИА Новости. Нарастание политических противоречий и религиозного радикализма, усиление региональной экономической интеграции после урегулирования ядерной проблемы КНДР или сохранение статус-кво — эксперты международного клуба "Валдай" на конференции в Сеуле представили три прогноза развития азиатского региона до 2037 года.

Доклад "Взгляд в будущее: сценарии для Азии и России в Азии на ближайшие 20 лет" рассматривает такие главные факторы, как распространение ядерного оружия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, киберугрозы и возможность сотрудничества в борьбе с ними, американо-китайское соперничество и будущее различных торговых объединений. Для России каждый из прогнозов обещает как возможности, так и вызовы.

Процветание

Наиболее оптимистичный сценарий, предложенный экспертами клуба, предрекает региону процветание, обусловленное его большей экономической открытостью.

Китай в этом сценарии усилит связи с Центральной Азией, при этом его зоны влияния будут ограничены. Страны региона перейдут к координации политики в сфере кибербезопасности, в том числе финансовой, что приведет к появлению "цифровых сообществ".

Распространение демократических институтов при реализации этого сценария произойдет параллельно с "ослаблением националистических настроений". И все это на фоне урегулирования северокорейской ядерной проблемы.

Прекрасная эпоха

Второй сценарий также предполагает развитие экономических связей, но при сохраняющихся политических противоречиях. Они останутся раздражителем и могут привести к локальным противостояниям, но без "большого кризиса".

В целом, как отмечают авторы доклада, реализация этого сценария означает сохранение статус-кво, и "в какой-то мере эта ситуация может воспроизводить положение дел в Европе на рубеже XIX-XX веков, когда между основными игроками велось активное и взаимовыгодное экономическое взаимодействие, но стороны не могли преодолеть политические противоречия". Однако главными акторами в данном случае будут Китай, Индия и США.

При этом "сломленная санкциями" КНДР не откажется от ядерной программы, но и не будет идти на открытый конфликт в обмен на просьбу к Китаю изменить свою позицию по санкциям в отношении Пхеньяна.

Война королевств

Самый мрачный сценарий доклада клуба "Валдай" предполагает замедление экономической интеграции и переход к двусторонним торговым соглашениям.

В политической области прогнозируется провал политики нераспространения, что приведет к росту конфронтации, в том числе в киберпространстве. В последнем случае возрастет роль связанных с этим санкций. Будет наблюдаться ослабление демократических институтов на фоне растущего национализма и угрозы религиозного экстремизма.

По версии авторов доклада, при реализации этого прогноза КНДР в ближайшие 20 лет увеличит свой ядерный арсенал с нынешних 15 боеголовок до 60.

В целом, как отмечают эксперты "Валдая", регион может перейти к фазе "холодной конфронтации", где основными антагонистами останутся Китай и США.

Однако существуют и более мрачные прогнозы. Так, накануне, выступая на сессии клуба "Валдай" в Сеуле, замглавы МИД РФ Игорь Моргулов заявил, что при сохранении нынешних опасных тенденций на Корейском полуострове и вокруг него в ближайшие годы регион может ожидать "апокалиптическое" развитие событий.

"К сожалению, вынужден сказать, что существует апокалиптический вариант развития событий в этом регионе, очень надеюсь, что хватит здравого смысла у регионального сообщества, чтобы этот негативный сценарий не реализовался", — сказал высокопоставленный российский дипломат.