"Небезопасные" действия: США заявили о перехвате самолета российским Су-30

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Российский истребитель Су-30 "небезопасно" перехватил американский противолодочный самолет P-8A Poseidon в небе над Черным морем в субботу, сообщил во вторник CNN со ссылкой на заявление официального представителя Пентагона Мишель Балданзу.

По ее утверждению, американский самолет находился в международном воздушном пространстве и не совершал провокационных действий в отношении российских военных.

Российская сторона пока не прокомментировала это заявление.

Встречи над Черным морем

ВКС России в этом году уже "пересекались" с самолетами НАТО над Черным морем. Так, 9 мая истребитель Су-30 поднялся в небо для перехвата американского самолета-разведчика P8A "Посейдон". Российский истребитель маневром поприветствовал американских пилотов, после чего самолет-разведчик изменил маршрут полета в сторону удаления от границы с Россией. Истребитель благополучно вернулся на свой аэродром базирования.

В июле истребитель "Тайфун" британских ВВС поднялся в воздух с базы в Румынии, на перехват российских бомбардировщиков Ту-22, пролетавших над Черным морем. Самолеты находились за пределами визуальной видимости друг друга, истребитель НАТО осуществлял слежение за российскими бомбардировщиками, пока те не покинули зону слежения альянса.

Разведка у границ

В середине ноября Минобороны сообщило, что в течение недели 12 иностранных летательных аппаратов вели разведку вдоль границ России.

Сообщалось, что шесть летательных аппаратов вели разведку на Западном стратегическом направлении, три — на Арктическом, один — на Юго-Западном, два — на Восточном. Отмечалось также, что три корабля вели разведку вдоль морских границ РФ.

Самолеты ВКС России три раза вылетали на перехват иностранных разведчиков. При этом нарушений воздушного пространства не допущено не было.

Неделей ранее, по данным военного ведомства, российские истребители выполнили два перехвата, воздушную разведку вдоль границ России вели 17 летательных аппаратов.

Перехват самолета Шойгу

В июне принадлежащий НАТО истребитель F-16 намеревался сопроводить борт главы Минобороны Сергея Шойгу по пути в Калининград. Самолет летел с эскортом истребителей Су-27. Натовский самолет приблизился к борту Минобороны, однако затем появился Су-27. Российский истребитель догнал F-16 и качнул крыльями, чтобы показать пилоту альянса свое вооружение. После этого "незваный гость" поспешно ретировался.

В альянсе тогда заявили, что самолет действовал по стандартной процедуре, пытаясь идентифицируют иностранный самолет на безопасном расстоянии.

Бывший главнокомандующий Военно-воздушными силами России Петр Дейнекин, комментируя этот инцидент, заявил, что пилоты обеих сторон действовали в пределах допустимого. В Кремле воздержались от комментариев, переадресовав все вопросы в Минобороны.