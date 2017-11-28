В Китае двух человек осудили за попытку подрыва политического режима

ПЕКИН, 28 ноя – РИА Новости. Народный суд средней ступени города Юэян китайской центральной провинции Хунань во вторник приговорил двух человек к тюремным срокам за попытку подрыва государственной власти, говорится в официальном аккаунте суда в Weibo.

Один из осужденных — житель Тайваня Ли Минчжэ, которого СМИ называют продемократическим активистом, приговорен к пяти годам лишения свободы, суд также вынес постановление о лишении его на два года политических прав. Ли Минчжэ находился под арестом с марта этого года.

Второй осужденный – житель материкового Китая Пэн Юйхуа, в ходе слушания во вторник ему был вынесен приговор в виде семилетнего тюремного заключения, его также лишили политических прав на два года.

Оба осужденных в зале суда полностью признали свою вину и не намерены обжаловать вынесенный приговор.

Как следует из материалов суда, в мае 2012 года Пэн Юйхуа, находясь в городе Чанша провинции Хунань, создал группу в соцсети QQ, в которой активно продвигал идею подрыва существующего политического режима. В сентябре того же года к нему присоединился Ли Минчжэ и стал одним из наиболее активных членов группы. Осужденные составили подробный план по ведению подрывной деятельности, который включал в себя создание обширной сети соратников по всей стране, учреждение новой политической партии и свержения существующего политического режима.

Осужденные постепенно создавали все новые и новые группы в различных соцсетях, где распространяли клевету о действующей власти, критиковали основные политические статьи, видеоролики, книги, подстрекали к свержению существующей власти.