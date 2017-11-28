Министра обороны Аргентины вызвали в суд из-за пропажи подлодки

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Федеральный судья аргентинского города Калета-Оливия Марта Яньес вызвала в суд министра обороны страны Оскара Агуада для дачи свидетельских показаний в связи с исчезновением подводной лодки "Сан-Хуан" и ее поисками, сообщает во вторник издание Todo Noticias.

Министру будет необходимо ответить на вопросы судьи Марты Яньес под присягой в качестве свидетеля.

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби сообщил, что есть информация об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".