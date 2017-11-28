Российские специалисты отправились в район поисков аргентинской подлодки

КОМОДОРО-РИВАДАВИЯ (Аргентина), 28 ноя — РИА Новости. Корвет Robinson ВМС Аргентины с российскими специалистами на борту отправился в район поисков пропавшей подводной лодки, сообщает корреспондент РИА Новости.

Корвет отплыл из порта Комодоро-Ривадавия. В состав группы вошли командир и операторы телеуправляемого необитаемого подводного аппарата "Пантера плюс", водолазы-глубоководники и водолазный врач. Возглавил спасателей руководитель НИИ спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра ВМФ Сергей Башмаков. Ранее сообщалось, что корвет доставит в зону поиска подводный аппарат "Пантера плюс".

Ранее в пятницу Минобороны сообщило, что группа специалистов ВМФ вылетела в Аргентину для участия в поиске подлодки "Сан-Хуан".

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи экипаж субмарины. На борту находились 44 человека. Представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби заявил об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".