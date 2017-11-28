Вулкан Попокатепетль выбросил столб пепла на высоту три тысячи метров

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Вулкан Попокатепетль в Мексике выбросил столб пепла высотой три тысячи метров, сообщил во вторник национальный координатор службы гражданской обороны страны Луис Фелипе Пуэнте.
"Выброс пепла из Попокатепетля в 15.29 достиг трех тысяч метров в высоту", — заявил Пуэнте в микроблоге в Twitter.
По словам Пуэнте, вулкан несильно засыпал пеплом муниципалитеты Точимилько, Пуэбла, Уакечула и некоторые другие.
Попокатепетль, название которого переводится с языка ацтеков как "дымящаяся гора", поднимается над уровнем моря на 5,4 тысячи метров. Он уже давно стал одним из символов Мексики.