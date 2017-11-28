В США правозащитники через суд требуют отставки спецпрокурора Мюллера

ВАШИНГТОН, 28 ноя — РИА Новости. Правозащитная организация FreedomWatch в понедельник подала иск в суд федерального округа Колумбия (город Вашингтон) с просьбой отправить в отставку спецпрокурора по расследованию "вмешательства РФ в выборы в США" Роберта Мюллера, говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Организация требует "расследовать предполагаемые преступные утечки информации…, которые последовательно исходили из канцелярии спецпрокурора, а также очевидные конфликты интересов внутри ее персонала".

Требования истца заключаются в том, чтобы "Мюллер был отстранен от должности спецпрокурора из-за грубых нарушений".

"Эти утечки о деятельности большого жюри — уголовное преступление", — резюмируется в сообщении.

Закрытые данные расследования по якобы вмешательству РФ в американские выборы не раз становились достоянием американских СМИ. Обвинения в связях с РФ Трампа опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. Расследование ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурор по расследованию — экс-глава ФБР Роберт Мюллер.