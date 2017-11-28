ТОКИО, 28 ноя — РИА Новости. Южная Корея задействовала радар для слежения за баллистическими ракетами в связи с активизацией радиосигналов в районе ракетной базы в КНДР, сообщило агентство Киодо во вторник.

Ранее сообщалось, что японские и американские военные отмечают повышение активности радиосигналов, что может быть расценено как подготовка к новому ракетному пуску. В частности, это может быть проверкой работы систем, при помощи который ракета направляет сигнал на землю.

Как сообщил Киодо неназванный правительственный источник, "пуск может быть проведен в течение нескольких дней". В то же время радиосигналы могут быть и подготовкой к регулярным зимним военным учениям.

Северная Корея проводила пуски ракет по два-три раза в месяц, начиная с апреля этого года, однако с 15 сентября, когда баллистическая ракета, выпущенная с территории КНДР, перелетела через территорию Японии, наблюдается затишье.