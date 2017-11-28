Индонезийские власти продлили закрытие аэропорта на Бали

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Власти Индонезии продлевают еще на сутки распоряжение о закрытии международного аэропорта Нгурах-Рай на острове Бали из-за угрозы от вулканического пепла после извержения вулкана Агунг, сообщается в заявлении администрации аэропорта.
В воскресенье произошло второе за неделю извержение вулкана Агунг, столб дыма поднялся на несколько тысяч метров. Власти страны ввели красный уровень угрозы для воздушного транспорта и были вынуждены закрыть аэропорты на Бали и Ломбоке. В понедельник власти возобновили работу международного аэропорта на острове Ломбок и временно закрыли международный аэропорт Нгурах-Рай на острове Бали до 02.00 мск вторника.
"Информируем вас, что из-за вулканического пепла от вулкана Агунг… на Бали, Индонезия, аэропорт Нгурах-рай будет закрыт с 02.11 28 ноября (21.11 мск понедельника) до 07.00 29 ноября (02.00 мск среды)", — сообщается в заявлении. Отмечается, что все рейсы в аэропорту отменены до дальнейших распоряжений.
Первое за неделю извержение вулкана Агунг произошло 21 ноября. Дым из вулкана поднялся на высоту 700 метров от кратера. Агентство по преодолению последствий стихийных бедствий оценило уровень активности вулкана как второй из четырех возможных. В воскресенье началось второе извержение, вулкан не выбрасывал лаву, однако столб дыма поднялся на высоту 4 тысячи метров.
Власти Индонезии эвакуировали около 40 тысяч человек, а также рекомендовали покинуть свои дома 100 тысячам местных жителей, проживающих в возможной зоне извержения вулкана.
Ранее сообщалось, что облако пепла сейчас движется со скоростью 18 километров в час на восток и юго-восток от кратера вулкана над островом Бали и западными и центральными районами острова Ломбок.
За неделю до этого, 21 ноября, дым от вулкана Агунг поднимался на высоту 700 метров от кратера. Тогда агентство по преодолению последствий стихийных бедствий оценило уровень активности вулкана как второй из четырех возможных.
В воскресенье началось второе извержение, вулкан не выбрасывал лаву, однако столб дыма поднялся на высоту четырех тысяч метров, и на острове был введен наивысший (красный) уровень угрозы для воздушного транспорта.
Из-за облака пепла власти на 18 часов закрыли не только международный аэропорт на Бали, но и аэропорт острова Ломбок. В общей сложности в аэропорту Денпасар было отменено восемь прибывающих рейсов и 13 вылетов.
Туркомпании готовы продлить и оплатить проживание своих клиентов в отелях на индонезийских островах Бали и Ломбок до тех пор, пока не будут разрешены вылеты из местных аэропортов, сообщили в Российском союзе туриндустрии.
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