ВАШИНГТОН, 28 ноя – РИА Новости. Американский комик, политический деятель, активист и журналист Рэнди Кредико был приглашен в комитет палаты представителей США для дачи показаний в рамках расследования "вмешательства РФ в выборы США", но отказался приходить на слушания, сообщило издание Alternet со ссылкой на комика.

Позднее Джулиан Ассанж процитировал статью с этой информацией в своем микроблоге в Twitter с пояснением: "Журналист, который взял у меня интервью, отказался свидетельствовать перед палатой представителей США, воспользовавшись первой поправкой конституции".

По данным издания, Кредико получил в ноябре письмо с подписью двух членов палаты представителей — Адама Шиффа и Майкла Конуэйя с просьбой на добровольной основе принять участие в слушаниях в первой половине декабря. Комик отказался через своего адвоката, но законодатели, согласно данным последнего, намерены теперь вручить повестку.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.