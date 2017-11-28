Пентагон назвал число американских военных в Афганистане, Ираке и Сирии

ВАШИНГТОН, 28 ноя — РИА Новости, Екатерина Соболь. Количество военного персонала США, по данным на 30 сентября, достигло в Афганистане 15,3 тысячи человек, в Ираке — 8,9 тысячи, в Сирии — 1,72 тысячи человек, следует из инфографики Пентагона, опубликованной в понедельник.
Контингент в Афганистане является самым многочисленным среди стран, где идут активные боевые действия. Это немного больше тех планов, которые ранее были объявлены правительством президента США Дональдом Трампом.
В конце 2016 года, при прошлом президенте США Бараке Обаме, американский контингент в Афганистане составлял около 8,4 тысячи военнослужащих. В августе текущего года Пентагон сообщил, что, по уточненным данным, он составляет 11 тысяч военнослужащих. Однако позднее СМИ сообщали, что Трамп намерен добавить к ним еще 3 тысячи человек. Комментируя репортерам данные расхождения (согласно агентству Франс Пресс), представитель Пентагона заявил, что пока цифры не достигли такого уровня, чтобы говорить о существенных изменениях в планах ведомства по зарубежному контингенту.
Самый большой контингент у США, по-прежнему, в Японии — почти 45 тысяч человек, следом идет Германия — 36 тысяч, далее, Южная Корея — почти 25 тысяч человек. Всего контингент США за рубежом составляет 257,3 тысячи человек.