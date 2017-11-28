При взрыве в магазине в Тель-Авиве погибли четыре человека

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 ноя – РИА Новости. Спасатели нашли тела четырех погибших под руинами разрушенного взрывом здания на южной окраине израильского города Тель-Авив, сообщило во вторник местное телевидение.

В одноэтажной постройке в Яффе, по данным полиции, располагался магазин стройматериалов и хозяйственных принадлежностей.

דיווח ראשוני: פיצוץ בבניין ברחוב יפת ביפו. צוותי מד"א בדרכם למקום. ככל הנרא. מדובר בשריפה pic.twitter.com/l1jDCKUB2T — כאן חדשות (@kann_news) 27 ноября 2017 г.

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"Четыре тела были найдены под руинами частично обрушившегося здания на улице Йефет в Яффе. Ранее с места происшествия эвакуировали пятерых пострадавших, в том числе мужчину в критическом состоянии", — говорится в сообщении Второго канала.

Разбор завалов, как ожидается, продолжится до утра.

Explosion and building collapse in Jaffa. Building totally consumed by flames. pic.twitter.com/fIFVo2P4jK — Jessi Satin (@JessSatin) 27 ноября 2017 г.

​О причинах взрыва, который был слышен в центре Тель-Авива, власти пока не сообщают. Он произошел на улице Йефет, которая застроена в основном малоэтажными старыми домами.