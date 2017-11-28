Лидер украинских националистов признал, что в Крыму живут лучше

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Лидер запрещенной в России националистической организации "Братство"* Дмитрий Корчинский в эфире телеканала "112 Украина" признал, что благосостояние населения Крыма улучшилось после вхождения в состав России в 2014 году.

"Мы сегодня можем констатировать, что бюджетники, военные пенсионеры и ряд чиновников живут лучше, чем при Украине, потому что Москва все-таки подбрасывает денег им", — заявил Корчинский.

Он отметил, что многие украинцы продолжают отдыхать и вести бизнес в Крыму.

"Многие наши чиновники имеют бизнес в Крыму и продолжают этот бизнес, и эти чиновники не сидят в тюрьме. Много украинских ватников ездят отдыхать в Крым, поддерживая экономику оккупированных территорий. Эти люди не преследуются. Нужно над этим работать", — считает Корчинский.

При этом активист выразил уверенность в том, что Украине необходимо прилагать усилия для того, чтобы ситуация на полуострове ухудшилась. Это, по мнению Корчинского, должно стать уроком для "сепаратистов".

В марте 2014 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Корчинского по обвинению в призывах к развязыванию войны и террористической деятельности.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в 2014 году после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей республики. Украинские власти, однако, не согласны с итогами голосования и считают полуостров "временно оккупированной территорией".

В Москве неоднократно указывали на то, что референдум проведен в полном соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

*Экстремистская организация, запрещенная в России