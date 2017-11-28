МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Государственный советник и фактический лидер Мьянмы Нобелевский лауреат Аун Сан Су Чжи лишена премии британского города Оксфорд Freedom of the City (звание почетного гражданина) из-за недостаточно жесткого ответа на кризис вокруг народности рохинджа, сообщает издание Independent.

Ситуация на территории мьянманского западного штата Ракхайн, где компактно проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападение на 30 опорных пунктов полиции. Погибли несколько сотен человек. В результате ответных действий сил безопасности Мьянмы более 600 тысяч рохинджа стали беженцами в соседней Бангладеш. Власти Мьянмы заявляют, что в районах компактного проживания рохинджа идет гуманитарная операция.

По данным издания, городские советники Оксфорда заявили, что не хотят отдавать награду "тем, кто закрывает глаза на насилие".

Как отмечает издание, предложение лишить госсоветника Мьянмы звания было единогласно принято на совете в городской мэрии. "Сегодня мы пошли на беспрецедентный шаг лишения ее высочайшей награды города из-за ее бездействия перед лицом угнетения меньшинства — населения рохинджа", — заявила городской советник Мэри Кларксон, внесшая это предложение.

Аун Сан Су Чжи — выпускница университета Оксфорда, получила звание почетного гражданина города в 1997 году за ее "длительную борьбу за демократию".

Ранее в начале ноября сообщалось, что Аун Сан Су Чжи посетила несколько деревень мусульман-рохинджа и араканцев-буддистов в штате Ракхайн, в котором разворачивается крупнейший гуманитарный кризис с начала демократических реформ в стране, и призывала местных жителей различных религиозных конфессий "жить в мире и не допускать возникновения конфликтов". После окончания визита Госсоветник вернулась в столицу страны Нейпьидо. Ее визит в Ракхайн стал первым со времени предвыборной кампании 2015 года.