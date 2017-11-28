МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Государственный советник и фактический лидер Мьянмы Нобелевский лауреат Аун Сан Су Чжи лишена премии британского города Оксфорд Freedom of the City (звание почетного гражданина) из-за недостаточно жесткого ответа на кризис вокруг народности рохинджа, сообщает издание Independent.
По данным издания, городские советники Оксфорда заявили, что не хотят отдавать награду "тем, кто закрывает глаза на насилие".
Как отмечает издание, предложение лишить госсоветника Мьянмы звания было единогласно принято на совете в городской мэрии. "Сегодня мы пошли на беспрецедентный шаг лишения ее высочайшей награды города из-за ее бездействия перед лицом угнетения меньшинства — населения рохинджа", — заявила городской советник Мэри Кларксон, внесшая это предложение.
Ранее в начале ноября сообщалось, что Аун Сан Су Чжи посетила несколько деревень мусульман-рохинджа и араканцев-буддистов в штате Ракхайн, в котором разворачивается крупнейший гуманитарный кризис с начала демократических реформ в стране, и призывала местных жителей различных религиозных конфессий "жить в мире и не допускать возникновения конфликтов". После окончания визита Госсоветник вернулась в столицу страны Нейпьидо. Ее визит в Ракхайн стал первым со времени предвыборной кампании 2015 года.