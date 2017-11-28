Пушков ответил на слова Волкера о "шаге назад"

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление спецпосланника госдепа США по Украине Курта Волкера о том, что его последняя встреча с помощником президента России Владиславом Сурковым стала "шагом назад".

"Шагом вперед он назвал бы согласие Москвы с требованиями Киева. Такого шага пусть не ждет", — написал Пушков в Twitter.

Ранее Волкер заявил в интервью изданию Politico, что по итогам последней встречи с Сурковым переговоры "вернулись к их исходному предложению". При этом спецпосланник допустил, что это связано не с Украиной, а состоянием российско-американских отношений или отсутствием переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

В середине ноября Сурков и Волкер провели в Белграде третьи переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе. Первая встреча состоялась в августе в Минске, вторая — в октябре в Белграде.