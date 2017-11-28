При взрыве в магазине в Тель-Авиве пострадали пять человек

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 ноя — РИА Новости. По меньшей мере пять человек получили ожоги и ранения при взрыве, который произошел в здании магазина на южной окраине Тель-Авива, сообщила служба скорой помощи.

דיווח ראשוני: פיצוץ בבניין ברחוב יפת ביפו. צוותי מד"א בדרכם למקום. ככל הנרא. מדובר בשריפה pic.twitter.com/l1jDCKUB2T — כאן חדשות (@kann_news) 27 ноября 2017 г.

​Взрыв, причина которого пока не установлена, привел к возгоранию и частичному разрушению одноэтажной постройки, расположенной на одной из главных улиц Яффы Йефет, застроенной в основном малоэтажными старыми домами. ​По данным полиции, в здании размещался магазин строительных материалов. Взрыв был слышен в центральных районах Тель-Авива.

"Медицинская помощь оказана пяти пострадавшим. Мужчина в возрасте около 40 лет находится в тяжелом состоянии с ожогами по всему телу, четверо ранены легко", — сообщили медики.

Еще троим потребовалась психологическая помощь.