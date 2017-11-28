МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Украина вернула обратно "свою территорию", заявил спецпредставитель госдепа по Украине Курт Волкер в интервью изданию Politico.

По словам Волкера, для улучшения отношений между Вашингтоном и Москвой в переговорах необходимо продвигаться дальше. При этом, США хотели бы видеть "больше конструктива" и прогресса по украинскому вопросу.

По словам дипломата, Дональд Трамп надеется достичь мира. "Он хочет увидеть эту ситуацию разрешенной. Он хочет, чтобы Украина вернула назад себе свою территорию", — заявил Волкер.

"Шаг назад"

По словам Волкера, последние переговоры с помощником президента России Владиславом Сурковым, которые прошли в Белграде в середине ноября, стали "шагом назад". При этом дипломат отметил, что это может быть связано не с Украиной, а с общим состоянием российско-американских отношений.

"Возможно, это связано с отсутствием двусторонней встречи между президентом Путиным и президентом Трапом (во Вьетнаме на полях саммита АТЭС — ред.)", — считает Волкер.

При этом спецпосланник госдепа обвинил Россию в препятствовании нормализации отношений с США и отметил, что перспективы установления мира на Украине остаются крайне туманными. "Это то, что президент всегда говорит: "Мы бы хотели поладить с Россией". Но то, что делает Россия, действительно затрудняет это", — сказал Волкер.

Решения по летальному оружию пока нет

Комментируя вопрос о поставках Вашингтоном летального оружия на Украину, Волкер заявил, что Белый дом еще не принял решения. При этом, по мнению дипломата, доводы Москвы, что поставки оружия спровоцируют обострение, не являются весомыми. "Я не вижу никаких аргументов, почему случай с Украиной должен быть особенным, почему мы не будем делать этого, особенно, когда они активно пытаются защитить свою территорию", — сказал он.

Киев добивается у Вашингтона поставок летального оружия на протяжении последних трех лет. Сейчас США оказывают военную помощь Украине, но официально только в виде обмундирования, оборудования и обучения бойцов Нацгвардии.

Встреча Суркова и Волкера в Белграде стала третьей по счету. Первая проходила в августе в Минске, стороны тогда назвали ее очень полезной и конструктивной, намекнув на "свежие подходы" в урегулировании в Донбассе. Вторая — в октябре в Белграде, где, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, "состоялась сверка часов, обмен мнениями по нынешней ситуации".