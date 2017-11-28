В Австралии задержали мужчину, готовившего теракт в канун Нового года

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Полиция Австралии задержала мужчину, который, вероятно, собирался совершить теракт в Мельбурне в канун Нового года, сообщается в заявлении полиции штата Виктория.

По данным полиции, 20-летний мужчина из пригорода Мельбурна Верриби был задержан в понедельник в ходе контртеррористической операции.

"Предполагается, что задержанный мужчина участвовал в планировании теракта в Мельбурне в канун Нового года", — сообщается в заявлении полиции.

Сейчас молодой человек находится на допросе.