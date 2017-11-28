На юге Тель-Авива здание магазина частично обрушилось после взрыва

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 ноя – РИА Новости. Взрыв привел к возгоранию и частичному обрушению здания магазина в Яффе, южном предместье израильского города Тель-Авива, сообщила во вторник местная полиция.

Explosion and building collapse in Jaffa. Building totally consumed by flames. pic.twitter.com/fIFVo2P4jK — Jessi Satin (@JessSatin) 27 ноября 2017 г.

​О наличии пострадавших и причинах взрыва информации не поступало.

"По нашим данным, речь идет о магазине стройматериалов. Причина происшествия пока неизвестна", — сообщила пресс-служба полиции.

Взрыв, который был слышен в центральных районах Тель-Авива, произошел на одной из центральных улиц Яффы Йефет, застроенной в основном малоэтажными старыми домами.

From the building collapse in Jaffa. Police say 12 injured, others may be trapped. pic.twitter.com/81RaGNzvrp — Jessi Satin (@JessSatin) 27 ноября 2017 г.

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