Правозащитники обвинили ОАЭ в военных преступлениях в Йемене

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Правозащитники из "Арабской организации по правам человека", базирующейся в Великобритании, обратились в Международный уголовный суд, обвинив Объединенные арабские эмираты в военных преступлениях в Йемене, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на адвоката организации Джозефа Брэхема.

По данным агентства, организация обвиняет ОАЭ, которые являются членом арабской коалиции, оказывающей военную поддержку проправительственным силам в Йемене, в "нерегулируемых атаках на мирных жителей".

Также ОАЭ обвиняются в использовании запрещенного оружия и привлечении наемных солдат для осуществления пыток, отмечает агентство.

В Йемене с 2014 года продолжается внутренний конфликт с участием с одной стороны повстанцев-хуситов из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльной экс-президенту Али Абдалле Салеху части армии, а с другой – правительственных войск и ополчения, лояльных действующему президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией с 2015 года поддерживает власти Йемена в войне с повстанцами.