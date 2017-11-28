Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Ласса в Нигерии

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор предупреждает о вспышке лихорадки Ласса в Нигерии и просит россиян учитывать ситуацию при планировании поездок в эту страну, сообщается на сайте ведомства во вторник.

Как отмечается, Центр по контролю за заболеваниями Нигерии (ЦКЗН) сообщил 5 ноября о четырех новых случаях заболевания, предположительно, лихорадкой Ласса, зарегистрированных в штатах Баучи и Ондо. Один из них подтвержден лабораторно, в трех остальных случаях лабораторно был поставлен диагноз вирусная геморрагическая лихорадка (ВГЛ).

"С 1 января по 5 ноября текущего года в 27 штатах страны зарегистрировано 602 случая с подозрением на лихорадку Ласса, из них 67 закончились летальным исходом (11%); в 123 случаях диагноз подтвержден лабораторно", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, при координации со стороны ЦКЗН медицинские службы страны проводят эпидемиологическое расследование каждого похожего на лихорадку Ласса случая и проводят профилактические мероприятия.

"Медицинскими службами страны принимаются меры по повышению осведомленности персонала по профилактике и лечению лихорадки Ласса. Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан и просит учитывать данную информацию для планировании поездок", — отмечается в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, лихорадка Ласса — острое инфекционное заболевание из группы вирусных геморрагических лихорадок с природной очаговостью, характеризуется тяжелым лечением, высоким процентом летальных исходов, поражением органов дыхания, почек, центральной нервной системы, миокардитом, геморрагическим синдромом. Заражение людей в природных очагах может происходить при вдыхании аэрозоля, содержащего экскреты грызунов; употреблении воды из инфицированных источников; недостаточно термически обработанного мяса зараженных животных.

Больной человек представляет опасность для окружающих. Основной фактор передачи заболевания — кровь, однако вирус содержится и в выделениях больного. Заражение при этом происходит воздушно-капельным, контактным и половым путями.