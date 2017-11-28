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Утром — лес, вечером — деньги: почему Брюссель больше не дает кредиты Киеву

08:0028.11.2017
(обновлено: 08:27 28.11.2017)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкФлаги ЕС и Украины в БрюсселеФлаги ЕС и Украины в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Украину лишают третьего транша макрофинансовой помощи Евросоюза. На кону — 600 миллионов евро. Страна не выполнила целый ряд условий для получения очередного кредита, и времени на исправление ситуации у нее уже не осталось. Какие требования Брюсселя проигнорировал Киев — в материале РИА Новости.

Транши и условия

В мае 2015-го Украина и ЕС подписали меморандум о выделении стране макрофинансовой помощи на сумму в 1,8 миллиарда евро. Средства должны были перевести тремя траншами по 600 миллионов евро каждый в качестве кредита на 15 лет.

Киеву выдвинули множество условий. В частности, активизировать борьбу с коррупцией, создать прозрачные условия в управлении государственными финансами, модернизировать государственную администрацию, реформировать экономику, усовершенствовать среду для ведения бизнеса и систему социальной защиты.

Первый транш Киев получил в том же 2015-м, второй — в феврале 2017 года. Планировалось, что оставшиеся 600 миллионов поступят в начале 2018-го. Но остались невыполненными пять важнейших требований.

Деньги в обмен на лес

Первое и главное требование ЕС — снятие запрета на поставки за границу леса-кругляка. Мораторий был введен практически сразу же после подписания меморандума с Евросоюзом. Цель — защитить интересы украинских деревообработчиков, которые в результате могут остаться без сырья. По разным данным, в этой отрасли промышленности занято до 100 тысяч человек, и увеличение объемов экспорта древесины может грозить сокращением числа рабочих мест.

© AFP 2017 / Yuriy Dyachyshyn Деревопереработка на Украине
© AFP 2017 / Yuriy Dyachyshyn
Деревопереработка на Украине

В свою очередь, в Евросоюзе расценивают запрет как нарушение международных обязательств страны в рамках ВТО и Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. К тому же Брюссель защищает интересы европейских, прежде всего немецких, деревообработчиков.

Мораторий стал причиной задержки второго транша помощи. Первоначально планировалось, что он будет выплачен в конце 2016 года, но деньги перевели только в феврале 2017-го — после того как в Верховную раду поступил проект закона об отмене моратория. Средства Киев получил, но запрет так и не отменил.

Больше прозрачности, меньше коррупции

Другие невыполненные Украиной условия Еврокомиссии:

  • запуск системы автоматической проверки электронных деклараций,
  • закон о кредитном реестре Нацбанка,
  • допуск к информации о конечных бенефициарах всех компаний,
  • создание Высшего антикоррупционного суда.

В Раду поступило два законопроекта о создании специализированного судебного органа — и оба не устроили Венецианскую комиссию. По мнению европейских экспертов, антикоррупционный суд должен быть отдельным институтом, а не частью разветвленной системы палат. Кроме того, недопустима политизация процесса назначения судей, а процедура их отбора требует дополнительной конституционной защиты. Президент Петр Порошенко обещал внести свой законопроект, однако пока этого не произошло. Единства в парламенте тоже нет.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастники марша сторонников экс-президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в центре Киева. 12 ноября 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Участники марша сторонников экс-президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в центре Киева. 12 ноября 2017

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на саммите "Восточного партнерства", который прошел в Брюсселе 24 ноября, заявил: "Украина добивается заметного прогресса, но не в той степени, в которой бы мы желали. Нужно проводить реформы, необходимые для укрепления демократического управления, твердо и решительно бороться с коррупцией".

Кроме того, до сих пор окончательно не принят закон о создании кредитного реестра НБУ. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) не смогло запустить систему автоматической проверки электронных деклараций, а возможность получения сведений о бенефициарах компаний на Едином государственном портале открытых данных борцы с коррупцией критикуют за неполноту информации.

Какую финансовую помощь получает Украина

С 2014 года Украина получила от Европейского союза 12 миллиардов евро, в том числе 3,4 миллиарда евро в виде макрофинансовой помощи. Это самая большая макрофинансовая помощь, когда-либо выделявшаяся ЕС.

По окончании саммита "Восточного партнерства" Порошенко сообщил о новой договоренности с Европейской комиссией. По его словам, достигнуто соглашение о предоставлении его стране в 2018-2019 годах очередной макрофинансовой помощи, объемы которой не разглашаются. Официального подтверждения его заявления со стороны ЕК еще нет.

© Фото : официальный сайт президента УкраиныПрезидент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции на саммите Восточного партнерства в Брюсселе
© Фото : официальный сайт президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции на саммите Восточного партнерства в Брюсселе

Глава представительства ЕС на Украине Юг Мингарелли сообщил: "Мы мобилизовали за последние три года более 12 миллиардов евро, из них 3,4 миллиарда евро — макрофинансовая помощь, что является самой большой макрофинансовой помощью, которую мы когда-либо выделяли. Усилия, которые страны — члены Евросоюза прилагают для помощи Украине, беспрецедентны".

Крупнейшим кредитором Киева является МВФ. За годы сотрудничества с фондом Украина получила от него 35 миллиардов долларов кредитов, а вернула 18 миллиардов. С марта 2015 года в страну поступали средства, предусмотренные четырехлетней программой помощи объемом в 17,5 миллиарда долларов. В 2017-м выплаты приостановлены, очередной транш в размере 1,8 миллиарда долларов Украина недосчиталась. В Международном валютном фонде указывают, что Киев не выполняет условия для получения помощи, а именно — пенсионной, земельной реформ и изменения системы формирования тарифов на газ для населения республики.

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