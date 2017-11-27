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Карзай: Афганистан не место для реализации глобальных целей США

23:5727.11.2017
(обновлено: 00:01 28.11.2017)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкЭкс-президент Афганистана Хамид Карзай. Архивное фотоЭкс-президент Афганистана Хамид Карзай. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Афганистан устал от навязанной ему "братоубийственной войны и кровопролития", заявил в интервью Sputnik бывший президент Исламской Республики Афганистан Хамид Карзай.

Бывший президент Исламской республики Афганистан (в 2004-2014 гг.) Хамид Карзай. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Хамид Карзай: США превращают Афганистан в испытательный полигон

Как заявил политик, выходом из афганского кризиса должен стать "путь, который ведет не к эскалации войны, а к установлению мира, безопасности и стабильности в Афганистане", "путь национального согласия". Ведь афганский народ хочет видеть свое государство мирным и процветающим, считает Карзай.

Однако, по мнению экс-главы Афганистана, есть силы, стремящиеся "внести раскол в афганское общество".

"Кому это нужно? Кто за этим стоит?… Сами афганцы или те иностранные силы, которые не хотят уходить из Афганистана? Я знаю, что это не афганцы. Я знаю, что афганский народ хочет мира и согласия", — заявил Хамид Карзай.

Бывший президент Афганистана Хамид Карзай на заседании клуба Валдай. 19 октября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Карзай призвал РФ и США к активной работе по урегулированию в Афганистане

Бывший президент ИРА подчеркнул, что Кабул категорически против продолжения военной операции в Афганистане, так подобные действия подвергают опасности мирное население и лишь приведут к новым жертвам.

Карзай отметил, что "присутствие иностранных сил не является фактором, обеспечивающим безопасность". По словам экс-президента, Кабул искренне надеялся, что с приходом в Афганистан американцев и их союзников в 2001 году начнется мирная жизнь. Однако ввод войск в Республику принес лишь разочарование.

"Терроризм не только не был уничтожен, но приобрел еще большие масштабы, что привело к новым разрушениям и гибели людей", — заметил политик.

Карзай убежден, что США ввели свои войска в Афганистан не с целью помочь афганскому народу, а для того, чтобы "обеспечить свою безопасность".

"Если США хотят использовать Афганистан для достижения своих глобальных целей, в том числе своих целей в регионе, то пусть поищут другие средства!" — заявил Хамид Карзай.

В беседе с журналистами экс-глава Афганистана подчеркнул разницу между движением "Талибан" и ИГ*.

Как заявил политик,  ИГ *– международная террористическая организация, а "Талибан" – афганцы. По его мнению, нужно найти пути к примирению с "Талибаном", в то время как ИГ* афганцы должны изгнать с территории государства.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с бывшим президентом Афганистана Хамидом Карзаем. 25 апреля 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Лавров: игры вокруг Афганистана не имеют ничего общего с заботой о народе

В интервью политик отметил, что Россия может оказать содействие мирному процессу в Афганистане и стать немаловажным фактором устойчивого развития страны.

"Отношения с Россией имеют для нас жизненно важное значение, и каким бы ни было правительство в Афганистане, оно должно сохранять, развивать и укреплять эти отношения", — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о путях решения военного конфликта в стране, бывший глава Афганистана отметил, что страна должна стать "объектом сотрудничества, а не регионального соперничества". Власти Республики понимают, что выход из политического кризиса – "собственный путь" афганского народа. По мнению Карзая, первым делом нужно созвать Лойя-джирги (всеафганский совет старейшин – прим. ред.), где будет возможно обсудить сложившуюся в стране ситуацию и определиться с дальнейшими действиями.

"Вопрос обеспечения безопасности – это вопрос, который никто кроме нас не решит, и мы должны решать его в сотрудничестве с соседними странами и странами региона, то есть странами, которые стоят перед лицом тех же трудностей и угроз", — подытожил Карзай.

*террористическая группировка, запрещена в РФ

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В мире
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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shumov.1973
Сильно!
00:00
28.11.2017
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