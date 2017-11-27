Волкер заявил, что его последние переговоры с Сурковом стали "шагом назад"

ВАШИНГТОН, 27 ноя — РИА Новости. Спецпосланник госдепа США по Украине Курт Волкер заявил в интервью изданию Politico, что его последние переговоры с помощником президента РФ Владиславом Сурковым по Украине стали "шагом назад".

"Переговоры, по его словам, стали "шагом назад", — цитирует Politico слова Волкера.

"Они вновь вернулись к их исходному предложению. Я не знаю, какой идет следующий шаг за этим. Возможно, это произошло по совсем другим причинам и никак не связано с Украиной – просто с тем, в каком состоянии отношения РФ и США. Возможно, это связано с отсутствием двусторонней встречи между президентом Путиным и президентом Трапом (во Вьетнаме на полях саммита АТЭС — ред.)", — сообщил Волкер.

Ранее в середине ноября Сурков и спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер провели в Белграде переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе. Это была их третья встреча.

Первая встреча проходила в августе в Минске, стороны тогда назвали ее очень полезной и конструктивной, намекнув на "свежие подходы" в урегулировании в Донбассе. Вторая — в октябре в Белграде, где, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, "состоялась сверка часов, обмен мнениями по нынешней ситуации".