Полиция Египта предотвратила две атаки террористов на Синае

КАИР, 27 ноя — РИА Новости. Египетские силовики в понедельник предотвратили атаки террористов на блокпосты на севере Синайского полуострова, уничтожив при этом трех нападавших радикалов, сообщил телеканал Sky News Arabia.

По данным телеканала, ссылающегося на источник в службе безопасности, экстремисты попытались одновременно атаковать два блокпоста МВД, находящихся в окрестностях города Эль-Ариш.

Крупнейший в истории Египта теракт в мечети эр-Роуда на севере Синайского полуострова в минувшую пятницу, по последним данным, унес жизни 309 человек, в их числе 27 детей и много стариков. Пострадали порядка 130 человек. Террористы впервые совершили в Египте нападение на мечеть и с беспрецедентной жестокостью расправились с сотнями безоружных людей, пришедших в выходной день на молитву.