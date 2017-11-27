В Финляндии судят россиян за нелегальную перевозку мигрантов

На одной из улиц в Хельсинки. Архивное фото

На одной из улиц в Хельсинки. Архивное фото

ХЕЛЬСИНКИ, 27 ноя — РИА Новости. В ходе рассмотрения дела российской семьи, обвиняемой в организации незаконной перевозки мигрантов в Финляндию через Сайменский канал, прокурор потребовал длительных сроков заключения для всех задержанных, сообщает финская пресса в понедельник.

Пограничная охрана Финляндии ранее сообщала о конфискации 14-метровой яхты с русским названием и под российским флагом, зарегистрированной также в России, прибывшей в город Лаппеенранта 6 июня, во время осмотра которой были обнаружены 17 иностранцев, скрывающихся внутри.

Как выяснилось позднее, по подозрению в организации нелегальный миграции была задержана российская семья, входившая, по данным финских властей, в состав международной преступной группировки. В ходе расследования выяснилось, что в 2016–2017 годах контрабандисты перевезли в Финляндию в общей сложности более 70 человек, преимущественно из стран Африки и Ближнего Востока. Как подозревают пограничники Финляндии, людей нелегально переправляли на российской яхте по Сайменскому каналу (между озером Сайма в Финляндии и Балтийским морем).

В ходе рассмотрения дела в понедельник прокурор потребовал приговорить россиянина, отца семьи, к шести годам тюрьмы, его дочь к пяти годам тюрьмы, 16-летнего сына к трем с половиной годам тюрьмы.

Как ранее сообщили РИА Новости в посольстве России в Финляндии, все задержанные, кроме 16-летнего гражданина России, от контактов с российскими консульскими сотрудниками отказались.

В ходе судебного заседания в понедельник, стало известно, что в Финляндию с помощью задержанной преступной группы попали афганцы, сирийцы, турки и египтяне, при этом некоторые разъехались по ЕС, другие остались в Финляндии. По информации прокурора, доход от перевозки мигрантов составил около 300 тысяч долларов США.

Обвиняемые утверждают, что перевозили мигрантов по гуманитарным причинам, из-за гонений, которым мигранты подвергаются у себя на родине, сообщают финские СМИ.

Как сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Финляндии, расследование данного дела велось во взаимодействии финских и российских правоохранительных органов.

Ожидается, что рассмотрение дела продолжится во вторник.